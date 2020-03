Ongenaakbaar Sector One pakt Belgische League of Legends-titel

Sector One was de gedoodverfde favoriet en verloor op weg naar de finale geen enkele wedstrijd. Met Night, Dibu en Practice beschikken ze over meerdere spelers die een glansprestatie kunnen neerzetten en het team naar een overwinning kunnen dragen.

Dat bewees het team eens te meer in de finale tegen Timeout, dat net als in de vorige confrontatie met Sector One in het zand beet. Sector One was ongenaakbaar en pakte de titel door als eerste 3 finalewedstrijd te winnen. Met 15 zeges in evenveel wedstrijd is Sector One zo de ongeslagen kampioen.