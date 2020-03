Lionel Messi en Barcelona-ploegmaten staan 70 procent van hun loon af

De voorbije dagen kregen de spelers van FC Barcelona wat kritiek te slikken. De Catalaanse club had beslist om het loon van de spelers niet te verlagen, maar wel werktijdverkorting aan te vragen.

Vandaag wisselde Barcelona van koers. De spelers zullen 70 procent van hun loon afstaan en nog extra bijdrages leveren zodat alle medewerkers van de club hun volledige loon blijven behouden.

Lionel Messi gaf extra uitleg op zijn sociale media. "We willen duidelijk maken dat het altijd onze wil is geweest om ons loon te verlagen, want we begrijpen heel goed dat het om een uitzonderlijke situatie gaat", schrijft de Argentijn.

"Wij zijn altijd de eersten om de club te helpen wanneer FC Barcelona dat vraagt. We hebben zelfs al vaak geholpen uit eigen initiatief op momenten waarop we vonden dat het nodig was."

" We zullen niet alleen 70 procent van ons loon afstaan, maar ook bijdrages proberen te leveren aan de medewerkers van de club zodat ze hun loon voor 100 procent betaald krijgen in deze moeilijke periode."

"We hebben er tot vandaag niks over gezegd omdat het vooral belangrijk was om oplossingen te vinden voor de club."

"We willen geen afscheid nemen zonder een liefdevolle groet en veel sterkte uit te sturen aan alle Barcelona-fans die het moeilijk hebben in deze zware periode. Binnenkort zullen we samen uit deze crisis komen."