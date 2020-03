Lakers-adept betaalt 33.000 dollar voor "laatste" handdoek van Kobe Bryant

Op 13 april 2016 speelde Bryant met zijn Lakers zijn allerlaatste wedstrijd uit een indrukwekkende carrière. En de MVP nam afscheid in stijl: met 60 punten in de 101-96-zege tegen Utah Jazz.

Na de match sprak de man die 20 seizoenen het Lakers-shirt droeg, het publiek in het Staples Center toe, een handdoek over zijn schouders gedrapeerd. De 5-voudige NBA-kampioen sloot zijn afscheidsrede af met zijn bekende woorden "Mamba Out", voor hij van het veld wandelde.

Een supporter bemachtigde de handdoek, die ondertussen al verschillende keren van eigenaar veranderde. De veiling van gisteren leverde 33.077,16 dollar op voor de handdoek én 2 tickets van die bewuste 13e april.

De koper blijft anoniem, maar staat erom bekend de grootste collectie van Lakers-memorabilia te hebben wereldwijd. "Hij is een toegewijde Lakers-fan", verklapte Jeff Woolf, de voorzitter van Iconische Veilingen, de website die de veiling organiseerde. "Zijn plan is om op termijn een museum te openen in Zuid-Californië."

De bieder gaf ook al 30.000 dollar uit voor een jaarboek van Bryants schoolperiode.

Op 26 januari kwam Bryant op zijn 41e om in een crash, samen met zijn 13-jarige dochter Gianna en 7 andere mensen.