IOC-voorzitter Bach: "Wij kunnen deze ongeziene uitdaging aan"

De Olympische Spelen 2020 in Tokio zullen plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus 2021. Die knoop heeft het IOC dus snel doorgehakt. "Ik wil de internationale federaties danken voor hun unanieme steun en de continentale federaties van de nationale olympische comités voor hun uitstekende samenwerking en hun steun tijdens de consultatieronde in de voorbije dagen", zegt IOC-voorzitter Thomas Bach.

"Ik wil ook de IOC atletencommissie danken, met wie we de hele tijd in contact stonden. Ik ben ervan overtuigd dat wij, door samen te werken met het Tokio 2020 Organisatiecomité, het bestuur in Tokio, de Japanse regering en alle aandeelhouders, deze ongeziene uitdaging aankunnen."

"Deze Olympische Spelen van Tokio 2020 kunnen een licht aan het einde van de tunnel zijn", besluit Bach.