Halle-Gooik stelt KBVB in gebreke en trekt naar BAS: "Futsal is geen veldvoetbal"

"Wie de reguliere competitie als leider afsluit is nooit kampioen, zoals in de amateurcompetities."

"Het is dan ook de beste oplossing om bij een vervroegde stopzetting van de competitie de eerste als kampioen uit te roepen. Helemaal anders verloopt het in de Futsalcompetitie, waar de “reguliere competitie” enkel tot doel heeft om uit te maken wie er aan het eindtoernooi met een uitschakelingsformule mag meedoen."

Baert protesteert evenwel: "Het format van de Futsalcompetitie is totaal anders dan het format van de amateurcompetities. In de amateurcompeties wordt de eerste in de eindstand van de reguliere competitie automatisch kampioen, dit los van het feit dat er eventueel eindrondes worden georganiseerd om bijkomende stijgers (of dalers) aan te duiden."

Halle-Gooik is momenteel 2e in de tussenstand na 18 matchen met 46 punten, 4 minder dan Charleroi, dat 1 duel meer speelde. De KBVB stelt dat de stand van 12 maart de eindstand is, dus Charleroi is kampioen.

ook volledig akkoord dat de competitie wordt stopgezet. Daar is geen discussie over. Het schoentje wringt bij de sportieve gevolgen."

De topman van Halle-Gooik verklaart zich nader in een mail aan onze redactie. "We juichen toe dat er een beslissing werd genomen en gaan

"Kampioen aanduiden is in strijd met de reglementen"

"De enige impact van de reguliere competitie op het titeldebat in het Futsal is, dat de op basis van de reguliere rangschikking bepaald wordt wie er mag meedoen (de top 8) aan de play-offs en het thuisvoordeel dat eraan verbonden is."

"De play-offs zijn een bekerformule met uitschakeling. De competitie is dus een soort voorronde op basis waarvan er een toernooi met uitschakeling wordt georganiseerd."

Halle-Gooik concludeert: "Het is dan ook in strijd met de reglementen om na de reguliere competitie ook in geval van overmacht een kampioen aan te duiden."

"We zien ons dan ook genoodzaakt om de KBVB hiervoor in gebreke te stellen en in beroep te gaan bij het BAS. We vragen op basis van het andere competitieformat een aparte beslissing voor het Futsal."

Baert doet de KBVB een suggestie: "Indien de crisis het toelaat binnen de timing bepaald door de UEFA alsnog de play-offs organiseren. Of zoals in een aantal andere landen de competitie annuleren." Volgens Halle-Gooik zijn er ook andere Futsalclubs die naar het BAS zullen stappen.