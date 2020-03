Geen kilometerbeperking, maar kopieer de profs niet: "Fiets in lus van 20 tot 30 kilometer"

De adviezen nog eens op een rij

Gebruik je gezond verstand en zorg dat je snel weer thuis kan raken

De overheid had na de vergadering van de veiligheidsraad op 27 maart goed nieuws voor wandelaars, joggers, hardlopers en fietsers. Tegen de verwachtingen in kwam er geen kilometerbeperking. Toch adviseren

de Sport- en Keuringsartsen en Gezond Sporten Vlaanderen als

experten in de sportgeneeskunde om niet te ver van huis te gaan en een lus te

volgen.

"We moeten verplaatsingen maximaal beperken en zoveel mogelijk thuisblijven. Dat is een andere manier om te zeggen dat we het risico op virusoverdracht door livecontact met anderen zo laag mogelijk moeten houden. Als onze overheid buitensporters een "1-1-1-beperking" had opgelegd zoals in Frankrijk – maximaal 1 persoon, niet verder dan 1 kilometer van huis en nooit langer dan 1 uur – dan had dat op veel plaatsen juist tot meer risicocontacten geleid. Bovendien is de overheid terecht bang dat mensen zich letterlijk opgesloten gaan voelen en thuis heibel gaan maken."

"Maar wij herhalen graag nog eens het advies om je wandel-, loop- of fietsroute zo te kiezen dat je altijd binnen een uur thuis zou kunnen geraken, mocht dat nodig zijn. Een wielertoerist kan in een uur 20 tot 30 kilometer openbare weg aan. Dat is dus de maximumstraal van de lus. Daarmee kun je makkelijk een lusvormige rit van 60 kilometer maken. Ook wandelaars en joggers kunnen met een lus nog veel kanten op. Heen en weer kan trouwens ook nog, maar dan zit je sneller aan dat uur om terug te keren en het is saai."