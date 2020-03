Gebrselassie: "Mijn vader vond lopen tijdverspilling. Tot hij mijn Mercedes zag"

Het lijkt alsof iedereen in Ethiopië een hart heeft voor lopen, maar bijna was Haile Gebrselassie geen atleet geworden. "Mijn vader wou dat ik leraar of zakenman wou worden. Lopen vond hij tijdverspilling", vertelt Gebrselassie in De Kleedkamer.

"Pas toen ik op het WK van 1993 wereldkampioen werd en ik een Mercedes won, zei hij: "Blijf nu maar lopen.""

3 jaar later in Atlanta werd Gebrselassie voor het eerst olympisch kampioen. "Ik was plots een held, kreeg gratis een stuk grond waar ik op mocht bouwen. Maar eigenlijk was die race in Sydney tegen Tergat mijn beste wedstrijd."

Gebrselassie verlengde zijn titel dankzij een beklijvende slotsprint. Hij zou nog 15 jaar op het hoogste niveau blijven lopen, onder meer op de marathon. Maar geleidelijk aan bereidde hij ook zijn carrière naast de piste voor.