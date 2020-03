Davy De fauw: "Ik zie voor mezelf nog een toekomst als voetballer"

"Er moet nog over gesproken worden, maar het is ook zeker nog een optie om door te gaan als voetballer. Dat zou ook bij een andere club dan Zulte Waregem kunnen zijn. Ik zie wel wat de toekomst brengt."

"Maar dat zou totaal geen drama zijn. Zulke dingen zijn relatief, zeker op dit moment. Het zou natuurlijk jammer zijn om zo mijn carrière te moeten afsluiten, maar zover is het nog niet. We zullen wel zien wat er gebeurt."

Mocht Davy De fauw beslissen om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen, dan is de 7-0-pandoering op Anderlecht de laatste match van zijn carrière. In die wedstrijd werd De fauw bovendien bij de rust al vervangen. "Daar heb ik zelf ook al aan gedacht", vertelt De fauw in De Tribune.

"Competitie stopzetten zou het beste zijn"

Hoe kijkt Davy De fauw tegen de coronacrisis aan? "Het is een ernstige situatie waarbij we moeten beseffen dat voetbal niet op de eerste plaats komt. Daar moeten we ons bij neerleggen. Het zal wat tijd nodig hebben voor alles weer normaal is", denkt De fauw.

"Ik denk dan ook dat het op dit moment beter zou zijn om te stoppen met de competitie. Het zou wel mooi zijn om de laatste match van de reguliere competitie nog te kunnen spelen en dan af te ronden, maar zelfs dat zal moeilijk worden, denk ik."

"Het is beter om gewoon te stoppen en volgend seizoen voor te bereiden. Hopelijk kunnen we dan eind juli starten met een normale competitie. Ik denk dat dat het doel moet zijn. Natuurlijk willen wij altijd voetballen, maar dat is op dit moment gewoon niet aan de orde."

Zijn de spelers van Zulte Waregem nu technisch werkloos? "Daarover is nog geen beslissing genomen. We zullen met de spelers nog om de tafel zitten met de club en proberen een oplossing te vinden. Dat kan ook een loonsvermindering zijn. Het is een speciale situatie en we moeten samen de juiste weg vinden."