Coronavirus zet aan het denken: "Zijn transfers van 100 miljoen euro nodig?"

Nicolas Kiefer (42), ooit nog nummer 4 op de ATP-ranking, heeft zich in de strijd tegen het coronavirus geworpen. Met zijn modelabel maakt de Duitser nu mondmaskers voor de sociale diensten en gezondheidswerkers.

Het heeft de ex-tennisser aan het denken gezet, vertelt hij in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. "We zitten in een moeilijke periode, maar het is misschien een kans om na te denken over sport en de samenleving. We moeten terugkeren naar de belangrijke zaken en een beetje vertragen."

"Dat we nu weer met de voeten op de grond staan, kan positief zijn. We kunnen ons afvragen of een transfer van 100 miljoen euro in het voetbal gepast is. Of dat het echt nodig is dat een speler van 20 jaar al miljoenen verdient. Veel zaken moeten in perspectief worden geplaatst."