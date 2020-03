Bayern-CEO: "We moeten dit seizoen zeker afmaken"

"We moeten dit seizoen zeker afmaken, omdat dat sportief het eerlijkste is en natuurlijk ook om economische redenen. We moeten proberen om de schade zo beperkt mogelijk te houden", vindt Karl-Heinz Rummenigge, de CEO van Bayern München.

Volgens de sterke man van Bayern, dat nog kans maakt op de Champions League en de Duitse dubbel (titel/beker), kan er eventueel tot in september worden gespeeld en zou de start van het nieuwe seizoen in dat scenario richting wintermaanden opschuiven.

Rummennigge erkent ook dat zelfs een rijke club als Bayern de gevolgen van de coronacrisis voelt. "Ook voor Bayern zullen er zware tijden volgen als er lang niet wordt gevoetbald", bevestigt Rummenigge.

"We zijn misschien kapitaalkrachtiger dan andere Bundesligaclubs, maar ook wij wachten af wat er op de transfermarkt zal gebeuren. Alles is onduidelijk zolang het coronaspook onder ons vertoeft."