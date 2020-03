Aston Villa beboet aanvoerder Grealish na avondje stappen

Zaterdagochtend riep Jack Grealish zijn volgers nog op om binnen te blijven. “We moeten thuis blijven om levens te redden. Verlaat enkel je woning om voedsel of medicijnen te kopen of om kort te gaan sporten. Blijf voor de rest thuis, red levens", zei de kapitein van Aston Villa in een videoboodschap.

Maar zaterdagavond overtrad Grealish zelf de quaraintaineregels. Volgens Britse media veroorzaakte hij zondagochtend een ongeluk na een avondje stappen.

"Aston Villa is diep ontgoocheld dat een van onze spelers de overheidsvoorschriften om thuis te blijven tijdens de coronacrisis heeft genegeerd", meldt de Engelse staartploeg.

"Aanvoerder Jack Grealish heeft erkend dat zijn beslissing om zijn huis te verlaten verkeerd en totaal onnodig was. Hij beging een inbreuk tegen de voorschriften van de overheid, die duidelijk zijn en door iedereen moeten worden opgevolgd."

De aanvoerder zal een boete moeten betalen die door Aston Villa zal worden doorgestort naar de universitaire ziekenhuizen van Birmingham.