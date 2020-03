Amateurvoetbal bloedt: "Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt"

Door de beëindiging van de competities in de lagere afdelingen vallen ook de inkomsten van de amateurclubs weg. Tijd om in te grijpen vooraleer verschillende clubs kopje-onder gaan? "Afspraken over de lonen van de spelers kunnen een stap in de goede richting zijn", zegt François De Keersmaecker, voorzitter van RC Mechelen.

De coronacrisis teistert ook het amateurvoetbal: de inkomsten vallen weg omdat de competities stil liggen, maar de uitgaven blijven. Dat ook de zoektocht naar sponsors een pak moeilijker wordt, helpt de puzzel niet. Dat kan ook François De Keersmaecker, voorzitter van RC Mechelen, beamen. "Het is elke keer een enorme opgave om budget binnen te krijgen", zegt hij. "Gelukkig hebben we nog een kleine buffer om deze moeilijke periode door te komen. Maar hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt." "Of het nog leefbaar is? De lonen van de spelers gaan steeds meer omhoog. Het is een stap te ver om terug te keren naar het echte amateurvoetbal, waar spelers uit clubliefde voetballen. We moeten realistisch zijn: dat er supporters naar het stadion komen, is dankzij de spelers."

Het is een stap te ver om terug te keren naar het echte amateurvoetbal, waar spelers uit clubliefde voetballen. François De Keersmaecker

"Maar misschien kunnen we wel bepaalde grenzen stellen aan de vergoedingen. Afspraken over de lonen kunnen een stap in de goede richting zijn. Ik denk wel dat er een draagvlak is voor een salarisplafond." "Het is voor veel clubs ook een noodzaak: ze vragen geen licentie meer aan, omdat ze het niet meer kunnen betalen en gaan de dieperik in. RC Mechelen is nog een traditieclub in een grote stad. Voor een club in een randgemeente is het veel moeilijker om sponsors en supporters te vinden." Maar zullen sommige clubs het salarisplafond niet proberen te omzeilen? "Dat is altijd het gevaar als je regels oplegt", zegt De Keersmaecker. "Je kan dat proberen te vermijden met controles en sancties. Maar je moet ook rekenen op solidariteit."

Voetbal Vlaanderen: "Salarisplafond is niet evident"

Ook bij Voetbal Vlaanderen krijgen ze signalen dat veel amateurclubs in de problemen komen door de coronacrisis. "Het wordt niet eenvoudig voor de clubs om het in een korte periode dicht te fietsen", zegt voorzitter Marc Van Craen. "Zeker voor topclubs met veel jeugdspelers zullen de kosten de pan uit swingen." "Het is zeker nuttig om nu na te denken hoe we het amateurvoetbal financieel kunnen stroomlijnen. Maar een salarisplafond wordt niet evident. Als federatie is het juridisch niet eenvoudig om tussen te komen en een plafond op te leggen aan vzw's." "We zullen het ook niet kunnen tegenhouden dat er achter de rug toch meer wordt betaald. Solidariteit? Dat is een mooi woord, maar niet evident in de sportwereld. We zullen in elk geval rond tafel zitten om te brainstormen. We mogen ook niet alle clubs op één hoop gooien."