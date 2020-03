"Ga niet sporten als je pijn hebt in linkerzijde, koorts hebt of kortademig bent"

Cardiologe: "Mensen met zware ontsteking mogen maanden niet sporten"

De laatste tijd zijn gevallen opgedoken van jonge sportieve mensen die gestorven zijn aan het coronavirus.

Mag je nog sporten als je symptomen vertoont van het coronavirus, zelfs al zijn die mild? En wat als je als fervent sporter het virus in je draagt maar geen symptomen hebt en toch gaat sporten? Is dat gevaarlijk?

Die vragen werden vanavond in Terzake beantwoord door Nathalie Van Tittelboom, cardiologe bij het AZ Sint-Lucas in Gent.

"Zoals elk virus kan het coronavirus zich ook op je hart zetten. Als we dan spreken over aantasting van het hart, hebben we het over myocarditis (een ontsteking van de hartspiercelletjes)", zegt de cardiologe.



"Bij de lichtere presentatie, namelijk bij een ontsteking van het hartzakje, heb je vooral ademhalingsproblemen en stekende pijnklachten in je linkerzijde. Maar bij een zwaardere presentatie kan die ontsteking een hartaanval nabootsen. Dan voel je een zware drukkende pijn met uitstraling naar je linkerarm. Mensen kunnen dan kortademig zijn en zich heel onwel voelen."

"Bij mensen met een ontsteking van de cellen van de hartspier kan littekenweefsel ontstaan. Als je dan sport kan je een hartritmestoornis uitlokken die een plotse dood tot gevolg kan hebben. Daarom raden we mensen met een zware ontsteking aan om zeker enkele maanden niet te sporten."