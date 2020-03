"Een ding is zeker: de competitie zal geen correcte afloop kennen"

In deze aflevering hoort u onder meer:

De coronacrisis heeft een ongelooflijk moeilijke knoop gelegd in de afwikkeling van het huidige voetbalseizoen in 1A en de promotiefinale van 1B. De belangen zijn groot en de meningen dus zeer verdeeld. Ook Peter Vandenbempt vindt het een bijzonder moeilijk vraagstuk.

"Een volledig correcte afloop van de competitie, gaan we dit seizoen niet krijgen. Dat kunnen we nu al zeggen. Iedereen zal opmerkingen kunnen maken. Sommige ploegen zullen bevoordeeld worden en andere ploegen benadeeld, maar ik zou zeggen dat dat dan maar een afpiegeling is van wat alle andere mensen en bedrijven nu overkomt."

"Er zullen een aantal beslissingen worden genomen, die we in normale tijden nooit zouden aanvaarden. Nu misschien wel. Ook in het voetbal."

"Ik krijg mails van mensen die zeggen dat als Waasland-Beveren niet kan degraderen, het oneerlijk is dat je ploegen op plaats 3,4 of 5 bijvoorbeeld geen kans biedt om nog op te schuiven met het oog op Europees voetbal."

"Dat is waar, maar je kan er niet omheen. Als je de competitie nu stopzet, is het ethisch moeilijker om Waasland-Beveren te laten degraderen of om OHL en Beerschot de kans te ontnemen om te promoveren, dan wanneer je als ploeg niet de kans meer krijgt om voor Europees voetbal te mogen spelen."

"Het is daarom verdedigbaar om volgend siezoen met 18 clubs in 1A te spelen. Eventueel zonder play-offs, want er zal weinig tijd zijn om alle matchen te spelen."

Sommige clubs verzetten zich tegen dat idee. Ze zien er een poging in van de tegenstanders van het systeem van de play-offs, zoals Club Brugge, om een definitieve hervorming van de competitie door te drukken.

"Dat is iets helemaal anders. Je kan deze uitzonderlijke omstandigheden niet gebruiken om een nieuwe competitieformule uit te tekenen voor de volgende 5 jaar. Uit een eventuele beslissing om volgend seizoen met 18 te spelen, vloeit niet voort dat ze dat een seizoen later opnieuw moeten doen. Of dat er met 20 clubs gespeeld zal worden."

"Je moet nu vooral naar een oplossing gaan waarmee je er voor zorgt dat je volgend seizoen in de mate van het mogelijke een normale competitie kan spelen en op een redelijk moment kan beginnen. Daarom ook dat ik zeg dat ik het geen goed idee vind om na 30 juni nog te voetballen."