Xavi: "Ik wil terug naar Barcelona, maar ik wil enkel werken met mensen die ik vertrouw"

Voor het eerst sinds hij begin 2020 bedankte om bij Barcelona de opvolger te worden van Ernesto Valverde heeft Xavi (40) met de pers, de Spaanse krant La Vanguardia, gesproken. Voor de huidige trainer van Al-Sadd in Qatar gaat het om uitstel en geen afstel.

"Voor mij is het heel duidelijk: ik wil terug naar Barça, daar heb ik veel zin in. Een paar jaar geleden had ik al een mooi parcours afgelegd, maar nu ik opgeleid ben, weet ik dat ik de spelers echt iets kan bijbrengen.", legt de ex-speler van Barcelona (1998-2015) uit.

Toch ging Xavi niet in op de vraag van Barcelona om nu al coach te worden, voorlopig toch. "Ik verberg me niet, ik trek me niet terug. Maar ik wil enkel werken met mensen die ik vertrouw, die loyaal zijn. Ik kan niet werken als er giftige mensen rond de kleedkamer hangen."