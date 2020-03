Voetballen in coronatijden: "Gisteren hadden we wedstrijd, mét supporters"

"De winkels en de restaurants zijn nog gewoon open, al is de angst toch groot bij iedereen. Zelf ben ik ook wel bang. Ik heb veel vrienden in het buitenland en ik zie ook wat er in de rest van de wereld aan de hand is. Hopelijk wordt het hier niet zo erg."

Wit-Rusland is het land waar president Aleksandr Loekasjenko de plak zwaait. Het coronavirus is aan het eigengereide staatshoofd niet besteed. " Drink genoeg wodka en ga vaak naar de sauna ", luidt Loekasjenko's devies. Wodka, sauna en sporten moeten het coronavirus verdrijven. En dus wordt er ook nog gevoetbald in Wit-Rusland.

"Hoop dat de competitie hier ook stilgelegd wordt"

Wit-Rusland is het enige land in Europa waar momenteel nog gevoetbald wordt. "Nu is er wel sprake van dat de competitie volgende week zou stoppen, al is dat nog niet 100 procent duidelijk", weet Danilo.

"Ze zeggen wel dat het virus niet gevaarlijk is voor gezonde sporters zoals wij, maar ik ben toch wel bang om besmet te geraken. Mijn vriend Jonathas, die in Spanje bij Elche voetbalt, is besmet en zit nu alleen thuis in isolatie. Hij heeft me verteld dat het toch geen makkelijk virus is."

"Ik hoop dat de competitie hier ook stilgelegd wordt. Ik ben hier met mijn vrouw en twee jonge kinderen en we komen constant in contact met mensen waarvan we niet weten waar ze allemaal geweest zijn."