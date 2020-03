Van quarantaine naar quarantaine: Tottenham laat Son naar Zuid-Korea vertrekken

Midden februari brak Son zijn arm in de wedstrijd tegen Aston Villa. Hij werd in Zuid-Korea geopereerd en moest bij zijn terugkeer 14 dagen in quarantaine door het coronavirus. Son keert nu voor persoonlijke redenen met zijn ouders terug naar Zuid-Korea en zal daar opnieuw 14 dagen in quarantaine moeten.

Dat verplicht de Zuid-Koreaanse overheid momenteel aan elke persoon die het land binnenkomt. Die quarantaine mag hem niet beletten om vanaf maandag individuele oefeningen te doen op afstand, meldt Tottenham.

Steven Bergwijn zit een beetje in hetzelfde schuitje als Son. De Nederlander is ook geblesseerd en wordt binnenkort bovendien voor de eerste keer vader. Bergwijn heeft de toestemming gekregen om terug te keren naar Nederland.

De Premier League ligt zeker tot 30 april stil door de gevolgen van het coronavirus. Het is sowieso afwachten of de Engelse competitie daarna wel hervat kan worden.