Ralf Schumacher: "F1 is eerste waarop bespaard zal worden bij bedrijven"

De eerste acht races van 2020 werden al afgelast en het is nog maar de vraag wanneer het kampioenschap wel van start zal kunnen gaan. Volgens Ralf Schumacher zijn niet alleen privéteams als Williams en Haas in gevaar door de economische impact van het coronavirus.

Fabrieksteams als Mercedes moeten zich ook zorgen maken. "Wat er met de grote bedrijven zal gebeuren, kan vandaag niemand voorzien. Formule 1 zal wellicht één van de eerste zaken zijn waar bespaard op zal worden. Het zijn niet enkel de kleine teams die in de problemen kunnen komen. Het is zorgwekkend."

Schumacher denkt ook verder. "Veel mensen zijn afhankelijk van racen. We hebben het over duizenden werknemers, duizenden gezinnen die op de een of andere manier in moeilijke tijden rond moeten komen."

"De sportieve vragen zijn momenteel niet relevant. Teams als Ferrari hebben momenteel heel andere zorgen in Italië dan na te denken over de eerste race in juli. We kunnen alleen maar hopen dat het snel zal overgaan."