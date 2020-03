Philippe Clement: "We zijn nu al volop bezig met de zomermercato"

Net voor de climax van het seizoen - de bekerfinale en de play-offs - heeft het coronavirus de Jupiler Pro League volledig lam gelegd. "Je werkt een heel seizoen toe naar een doel en dan stopt dat ineens. Je weet ook niet wanneer er opnieuw begonnen wordt. Dat is een heel moeilijk gegeven", bekent Philippe Clement.

"We hebben een uitzondelijke periode gehad, maar de bekroning is er nog niet. Al maanden leven we toe naar de dubbel, want dat is nog maar 2 keer gebeurd in de geschiedenis van de club. Nu weten we niet eens of die bekerfinale er nog wel zal komen. Dat zorgt wel voor wat nervositeit."

"Wat ik momenteel het meeste mis, is het samenzijn met de spelers en de staf. Het gevoel van samen naar iets toe te werken en de beleving en de sfeer bij wedstrijden. Het aspect van samen te zijn, al ben ik ook blij in mijn gezin en dat we allemaal gezond zijn."