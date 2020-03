IOC-lid Dick Pound: "Mei of juni komt te vroeg voor Tokio in 2021"

Volgens Japanse bronnen ligt de datum van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in 2021 al vast: vrijdag 23 juli, bijna exact een jaar later dan voorzien. "Dat is de datum die ik ook gekozen zou hebben", zegt IOC-lid Dick Pound in een gesprek met NOS.

De Canadees Pound kwam vorige week als eerste met het onbevestigde nieuws dat de Olympische Spelen uitgesteld zouden worden en ook nu licht hij bij de NOS een tipje van de sluier. "Ik heb ergens gehoord dat er vandaag een bijeenkomst is en dat er misschien zelfs al een verklaring komt over de datum."

Olympische Spelen in de lente lijken niet waarschijnlijk voor Pound. "Dat is te snel, denk ik. Er moet zo veel gebeuren. We geven organiserende steden normaal gesproken niet voor niets 7 jaar om zich voor te bereiden."

"Verder is het schema in de zomer waarschijnlijk aantrekkelijker voor sporters. Zij zijn gewend om voor de Spelen te pieken in juli en augustus. En ik vermoed dat dat ook beter aansluit bij de uitzendschema's voor televisie in Europa, Amerika en Azië."