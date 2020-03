Inter-verdediger Godin: "Wij zijn tot allerlaatste moment blootgesteld aan coronavirus"

"We zijn tot het allerlaatste moment blootgesteld aan het virus", zegt Diego Godin.

"We bleven meerdere weken trainen, met fans en zonder fans spelen, tot Daniele Rugani (verdediger bij Juventus, red) positief testte."

"Pas dan werden we, net als de spelers van Juventus, in quarantaine gezet. Omdat de situatie op dat moment onhoudbaar werd."

Godin verwijst naar het duel tussen Juve en Inter begin deze maand. Die partij werd achter gesloten deuren gespeeld, nadat eerder al wedstrijden waren afgelast.

Behalve Rugani raakten nog twee andere Juventus-spelers, Blaise Matuidi en Paulo Dybala, besmet met het coronavirus.

Volgens Godin, die teruggekeerd is naar Uruguay, hebben de Italiaanse autoriteiten de ernst van de situatie onderschat.

"In het begin leek het niet zo erg. Men dacht dat het een probleem in China was en dat andere landen niet getroffen zouden worden. Beetje bij beetje werd er ingegrepen, maar de regering nam in het begin geen drastische maatregelen om te vermijden wat zou komen."