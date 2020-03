Gündogan: "Als het seizoen niet hervat wordt, verdient Liverpool de titel"

De kloof tussen leider Liverpool en eerste achtervolger Manchester City bedroeg liefst 25 punten op het moment dat de competitie stilgelegd werd, al had City wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

Het was dus een kwestie van tijd voor Liverpool zijn eerste titel in 30 jaar zou pakken, maar door de coronacrisis is het voorlopig onduidelijk wat er zal gebeuren. Wordt de Premier League nog hervat of niet? En zo neen, krijgen we dan een kampioen of ziet Liverpool de titel door de neus geboord door het coronavirus?

"Als het seizoen niet beëindigd kan worden, zou ik het maar fair vinden als Liverpool wordt uitgeroepen tot kampioen. Daar moet je als sportman eerlijk in kunnen zijn", vindt Ilkay Gündogan van concurrent Manchester City, die wel erkent dat het een moeilijke situatie is. "Zowel voor clubs die het dit seizoen goed gedaan hebben als voor teams die er slecht voor staan."