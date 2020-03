Chinese werkgever dwingt Arnautovic tot zelfisolatie in Dubai

Na de stage in Dubai kreeg Arnautovic de toestemming om af te reizen naar Duitsland om bij zijn vrouw en kinderen te zijn. "Maar drie of vier dagen later kreeg ik de instructie om terug naar de Verenigde Arabische Emiraten te reizen en daar in zelfisolatie te gaan. Duitsland is voor China een risicoland."

"In China is het virus vrijwel bestreden, maar ze nemen er geen enkel risico. Ik ga ervan uit dat ik hier een dag of tien moet blijven, voor ik weer naar China mag." De competitiestart in China was normaal gezien voorzien voor 22 februari, maar wellicht is de openingsspeeldag nu voor midden of eind mei.

In Dubai moet Arnautovic zich ook aan de regels houden. "Het is hier ongeveer hetzelfde als overal. Je kunt naar buiten gaan, maar dat doe je niet. Van 20u00 tot 6u00 uur is alles dicht en mag niemand de straat op. Doe je dat toch, riskeer je een zware straf."

Arnautovic (30), ex-spits van Twente, Inter Milaan, Werder Bremen, Stoke City en West Ham, verdedigt sinds vorig seizoen de kleuren van Shanghai SIPG.