Berings: "Tokio-knop is omgedraaid, na de zomer beslis ik of ik nog een jaar doorga"

"De afgelasting van Tokio 2020 is voor elke sporter een streep door de rekening, ook die van mij. Iedereen was volledig gefocust op de Spelen", zei Berings vanochtend in De zevende dag (zie video hieronder).



"Zelf ben ik niet meer van de jongsten, als je dan alles weer met een jaar moet opschuiven, is dat geen leuk nieuws."

"Maar ik laat me niet gaan. Het is niet omdat er iets tegenzit dat je dan je hoofd moet laten hangen. Ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière en ik blijf bezig met topsport. Ik heb de knop over de afgelasting al omgedraaid."

Topsporters staan continu onder hoogspanning en nu het Tokio-doel wegvalt, kan dit tot grote mentale problemen en zelfs depressies leiden, zei zwemgrootheid Michael Phelps eerder deze week.

Berings: "Ik heb veel positieve reacties gezien van sporters en coaches die nu al denken aan Tokio 2021, maar dat is inderdaad niet bij iedereen het geval. Er zijn ook veel sporters die nu even de kluts kwijt zijn. Daar moet je alert voor zijn."

"Anderzijds: de stress en onzekerheid kunnen sporters uitdagen. Dit is ook wel een moment waarop je creatief kunt zijn en je dagen op een andere manier kunt invullen. Hopelijk worden we er zo allemaal toch nog beter van."

"Of ik nog op Tokio 2021 mik? Dat weet ik nog niet. Hopelijk kan ik in de zomer nog een paar wedstrijden lopen. Er is ook nog een waterkans dat het EK plaatsvindt. Na de zomer zal ik beslissen of ik er al dan niet nog een jaar bijdoe."