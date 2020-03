Ben Hermans: "Nog 1 schouderoperatie en dan begint laatste fase revalidatie"

Hermans was maar wat blij dat hij 2 weken geleden voor het eerst weer op de weg mocht en kon fietsen. Twee weken later kwam de Belg van Israel Cycling Academy, die een complexe schouderbreuk, sleutelbeenbreuk en meerdere ribbreuken opliep, met een update op Instagram.

"Er gaat niets op tegen een ritje met de fiets in deze tijden. Elke dag een beetje bewegen om de spirit erin te houden", is zijn oproep aan iedereen.

"In mijn geval probeer ik weer wat in vorm te komen en mijn schouder weer goed te krijgen. Dat is niet zo simpel. Eigenlijk is het zo moeilijk als we verwacht hadden."

"Ik ga binnenkort met mijn schouder nog eens onder het mes om alles op orde te zetten. Daarna kan ik aan de laatste fase van mijn revalidatie beginnen."

Hermans sluit zijn bericht af met bedankingen aan het adres van de dokters, kinesisten en trainers.