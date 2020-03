"Olympische Spelen in 2021 wellicht in de zomer", mogelijk van 23 juli tot 8 augustus

Deze week werd beslist dat de Spelen van Tokio door de verspreiding van het coronavirus dit jaar niet kunnen plaatsvinden.

Het grootste sportevenement ter wereld wordt zodoende verplaatst naar 2021, en moet ten laatste in de zomer van 2021 plaatsvinden.

Aanvankelijk gingen stemmen op om de Spelen in het voorjaar van volgend jaar te houden, ergens in maart of april. Maar die piste wordt met de dag onwaarschijnlijker.

"De Olympische Spelen zijn bedoeld om in de zomer te houden. Dus denken we aan een tijdstip tussen juni en september", zegt Yoshiro Mori van de organisatie.

Sommige bronnen weten meer en melden nu al dat de openingsceremonie wellicht op vrijdag 23 juli 2021 gehouden wordt. Op zondag 8 augustus 2021 zou het doek dan vallen over Tokio.

Ten laatste in de tweede helft van april moet de nieuwe datum officieel bekendgemaakt worden, maar het ziet ernaar uit dat we daar al veel sneller nieuws over mogen verwachten.