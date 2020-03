UEFA heeft plan A, B en C: "Eventueel werken we huidige seizoen begin volgend seizoen af"

De UEFA weet niet wanneer het door het coronavirus geteisterde seizoen wordt hervat. De UEFA heeft "een plan A, B of C voorbereid naar gelang de omstandighed", vertelde voorzitter Ceferin in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

"Niemand weet wanneer de pandemie zal eindigen. We hebben een plan A, B of C. We staan in contact met de liga's, de clubs en we hebben een werkgroep. Net als alle andere sectoren moeten we afwachten."

De Europese topman ziet medio mei, juni of zelfs eind juni als mogelijkheden om de competitie te hervatten. "En als dat niet lukt, is het seizoen wellicht verloren." Al maakte de Sloveen ook nog melding van een voorstel waarbij dit seizoen wordt afgerond wanneer normaal het nieuwe seizoen begint. Het volgende seizoen zou dan wat later aanvangen.