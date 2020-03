UCI werkt aan nieuwe kalender: "willen de grootste schatten van de sport beschermen"

"Onmogelijk een datum te geven"

Het coronavirus heeft de hele sportkalender in de war gestuurd, ook zo in het wielrennen. Voorlopig dokkert niemand over de kasseien en ook achter de Ronde van Frankrijk komt steeds meer een vraagteken te staan.

UCI-voorzitter David Lappartient laat in een videoboodschap op Facebook weten dat de Internationale Wielerunie werkt aan een nieuwe kalender. "Maar het is momenteel onmogelijk om een datum te geven voor het hervatten van de competitie", zegt de Fransman.

"Eenvoudig is het niet. Ik praat met de teams, de organisatoren en natuurlijk de renners. We zullen proberen de beste oplossingen te vinden, zonder het seizoen meer te verlengen dan redelijk is."

"In de eerste plaats willen we de grootste schatten van onze sport beschermen. Op de weg zijn dat de grote rondes en de monumenten. We zullen ervoor zorgen dat we voor het einde van het seizoen een solide kalender hebben en de passie voor het wielrennen kunnen herontdekken."