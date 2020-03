Thierry Neuville kende in begin lastige tijden: "256 euro op bankrekening"

De 31-jarige Neuville is sinds 2012 aan de slag in het WK rally. Voor die tijd waren er momenten dat hij nooit dacht dat het zou lukken om de stap naar het WK rally te financieren. De Hyundai-rijder was de eerste gast voor de WRC Backstories. In de podcast doet hij het verhaal over zijn weg naar de top.

"Ik begon met de rallysport voor het plezier. Maar al heel snel besefte ik dat ik iets meer kon dan anderen. Ik begon harder te werken, me beter voor te bereiden, vooral fysiek, en verloor snel 6 à 7 kg."

"De weg naar het WRC-kampioenschap was echter lang. Ik herinner me een bezoekje aan mijn bank, waar ik op een bepaald moment nog slechts 256 euro op mijn rekening had staan. Daar moest ik het mee doen tot het einde van de maand."

"Ik verdiende nochtans goed mijn boterham destijds, maar ik gaf alles uit aan mijn sport. Er waren toen moeilijke momenten. Het ging niet altijd zoals ik het wou, maar ik bleef met dezelfde energie doorgaan. Na jaren van inspanningen begonnen de prestaties ineens te komen en keerde mijn geluk."