Stoppen of niet in 1A? "Niet als enige Europese land beslissen" vs "Beter volgend seizoen voorbereiden"

Anderlecht, Charleroi, RC Genk, Standard en Antwerp willen de handdoek nog niet gooien. Ze willen de mogelijkheid openlaten om de competitie voort te zetten, met eventueel play-offs in de maand juli.

Sven Jaecques van Antwerp beklemtoont dat er niet te snel mag beslist worden over een stopzetting van de competitie, zoals de grote meerderheid van de Belgische profclubs vraagt in een open brief aan de Pro League.

"Het is te vroeg om nu al te beslissen om de competitie al dan niet stop te zetten. Wij met Antwerp zouden liefst dit seizoen nog spelen, maar als dat niet kan, leggen we ons daarbij neer."



"Wat voor ons cruciaal is: er is heel veel informatie in de media, maar het enige dat we officieel weten is dat de coronamaatregelen verlengd zijn tot 19 april en er geen evenementen mogen plaatsvinden tot 30 april. Al de rest is informatie, maar geen zekerheid."

"We denken niet zozeer aan onszelf, we horen en zien alleen dat de nationale en internationale overheden druk aan het overleggen zijn over wat er moet gebeuren en wat er kan en niet kan."

"Gebaseerd op de adviezen van experten en overheden zal er vanuit de UEFA en FIFA misschien wel een richtlijn komen, wie weet een verplichting. En dan heb ik het over een eventuele vraag om de kampioenschappen af te werken, spelers- en trainerscontracten na 30 juni met een maand te verlengen, enzovoort."

"Het is belangrijk dat we dat allemaal eventjes afwachten, zodat we op basis van duidelijke richtlijnen een beslissing kunnen nemen over het Belgische voetbal en niet als enige Europese land nu al die knoop doorhakken."

Een belangrijk punt in de discussie is dat tv-zenders een deel van hun geld zouden kunnen terugeisen als er geen play-offs gespeeld worden.

Sven Jaecques: "We horen dat er een oplossing zou zijn om "overmacht" in te roepen in het dossier van de tv-rechten, maar dat is nog niet officieel. Dit soort dossiers moet eerst opgelost worden voor je een beslissing kunt nemen. Want het is belangrijk dat de Belgische clubs op de juiste manier en op het juiste moment de juiste beslissing nemen en we dus niet voor onze beurt spreken."