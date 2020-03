Sjevtsjenko: "Coronacrisis lijkt op periode na ramp van Tsjernobyl"

Sjevtsjenko is bondscoach van Oekraïne, maar hij verblijft in Engeland. "Ik leef buiten Londen en zit al tien dagen opgesloten in mijn huis", vertelde de 43-jarige Sjevtsjenko. "We gaan door een moeilijke periode en hopen dat het snel beter wordt."

"Persoonlijk vind ik dat deze situatie lijkt op de periode toen ik negen jaar was en de nucleaire ramp bij Tsjernobyl plaatsvond. Dat was ook een heel moeilijke periode."

De huidige bondscoach van Oekraïne prees ook de medische staf over heel de wereld. "Dat zijn de echte helden van deze tijd. Iedereen moet absoluut de regels van de overheden volgen."

Sjevtsjenko kwam in zijn carrière uit voor Dinamo Kiev, Milan en Chelsea. Hij won vijf Oekraïense titels, één Italiaanse titel en één Champions League. In 2012 stopte hij met voetballen.