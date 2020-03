OS-uithangbord Naomi Osaka: "Sport zal ons opnieuw bij elkaar brengen"

"Blijf sterk en hou vol"

Osaka, voormalig nummer één van de wereld in het vrouwentennis en winnares van twee grandslamtoernooien, had komende zomer één van de uithangborden van de Olympische Spelen in Tokio moeten zijn.

"Iedereen weet wat de Spelen voor mij betekenen en hoe fier ik zal zijn om in mijn geboorteland deel te nemen", schrijft ze op Twitter. "Het is jammer dat dat niet dit jaar zal gebeuren, maar ik sta honderd procent achter de moedige beslissing van eerste minister Abe en het IOC."

"Dit is het ogenblik dat de mensen van alle landen, ongeacht hun ras of achtergrond, samenwerken om zoveel mogelijk levens te redden. Voor mij is dat de olympische geest. Sport zal ons weer bij elkaar brengen, alleen nu nog niet."

Osaka, vorige maand nog hoofdrolspeelster in een filmpje waarin het motto van de Spelen ("United by emotion", verenigd door emotie) werd onthuld, heeft ook nog een boodschap voor haar landgenoten: "De mensen van Japan wil ik zeggen: blijf sterk en hou vol. Laat ons in 2021, als de tijd rijp is, de wereld tonen hoe prachtig ons land is."