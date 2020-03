NHL wil ijshockeycompetitie eventueel afwerken in de zomer

De NHL onderbrak zijn reguliere seizoen op 12 maart, drie weken voor het einde van de reguliere competitie. De play-offs zouden normaal begin juni eindigen, maar voorlopig is het koffiedik kijken wanneer er weer gespeeld kan worden.

"We zijn gaan beseffen dat we misschien wel meer tijd hebben dan we aanvankelijk dachten", verklaarde Bill Daly, adjunct-commissaris van de NHL. "Afhankelijk van hoe de situatie evolueert, willen we graag in het voorjaar kunnen spelen. En als we in de zomer moeten spelen, zou dat ook geen probleem mogen zijn."

Door het uitstel van de Olympische Spelen is er alvast ruimte vrijgekomen om de wedstrijden op televisie te brengen. Aan de schaatsbanen en multifunctionele arena's werd gevraagd of ze tot eind augustus beschikbaar zijn.

"Het is duidelijk dat het nu nog te vroeg is om te voorspellen wat echt mogelijk zal zijn. Maar willen we klaar zijn om te spelen, zodra dat weer kan." Officieel zijn drie spelers in de NHL met het coronavirus besmet: twee van de Ottawa Senators en één van Colorado Avalanche.