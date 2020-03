Kim Clijsters: "Ik ben klaar om te spelen wanneer het weer kan"

Kim Clijsters was in de Verenigde Staten het toernooi van Indian Wells aan het voorbereiden toen alle tenniswedstrijden geannuleerd werden. Clijsters bleef in de VS, in New Jersey, en probeert zich daar fit te houden.

"Net als alle andere atleten moest ik mijn trainingsplannen aanpassen, maar ik ben nog steeds even gemotiveerd als voorheen om gezond te blijven en ik ben klaar om terug te spelen van zodra dat weer kan", liet Clijsters via haar manager Bob Laes aan Tennisplaza weten.

Clijsters moet ook binnen blijven. "Momenteel zijn we samen in New Jersey, waar we ons deel doen zodat iedereen veilig en gezond blijft. Dat is niet gemakkelijk met kinderen. We blijven thuis en spelen spelletjes, doen oefeningen, koken en zorgen ervoor dat de kinderen toch een beetje studeren."