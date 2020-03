Geen competitie meer in lagere afdelingen: "Stijgers vinden het goed, dalers vinden het niet leuk"

"Pleidooi voor solidariteit onder de clubs"

"We zitten al ruim een maand in coronamodus en die zullen we nog even moeten aanhouden. De vraag werd steeds vaker gesteld om een beslissing te nemen en de competitie stop te zetten, zodat iedereen zich kan focussen op volgend seizoen", zegt Benny Mazur aan Sporza.



"Voor die stopzetting zijn 101 argumenten aangedragen. Sommigen hebben nog 20 argumenten gevonden om nog niet te stoppen, maar na lang beraad hebben we de knoop doorgehakt en na wat afstemming met de andere partners, zoals de Waalse vleugel, hebben we beslist om alle competities stil te leggen."

Door de beëindiging van de competities wordt het klassement van 12 maart als eindstand genomen. Op basis van die eindstand zijn de stijgers en dalers aangewezen. Dat wil zeggen dat een aantal clubs gisteren goed nieuws kreeg (promoveren) en een aantal slecht nieuws (degraderen).

Mazur: "Iedereen heeft daar zijn eigen idee over. Stijgers vinden het goed wat we beslist hebben, dalers vinden het niet leuk en de middenmoot zit daar wat tussenin. Onze voorzitter heeft intussen een pleidooi gehouden voor solidariteit en daar sluit ik me graag bij aan."



"We zullen hier en daar bij een club op een teentje trappen, maar we hebben dit in alle objectiviteit en met de allerbeste bedoelingen beslist, zonder een club voor te trekken of te benadelen. Ik hoop dat we hier snel en goed uitkomen, maar vooral dat het met de gezondheid in ons land de goeie richting uitgaat."