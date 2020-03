Ferrari-teambaas: "F1 wil seizoen doortrekken in 2021, met kortere raceweekends"

Het nieuwe Formule 1-seizoen had normaal gezien half maart moeten beginnen met de GP van Australië.

De coronacrisis besliste daar anders over en ondertussen zijn ook de GP's van Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan afgelast. De eerste race die nu op de kalender staat is de Grote Prijs van Canada, die moet plaatsvinden op 14 juni.

Daarom denkt de Formule 1 eraan om het seizoen door te trekken tot 2021. Ook is het een optie om de raceweekends in te korten.

"We overwegen verschillende opties. Denk bijvoorbeeld aan twee tot drie races in januari of het schrappen van vrije trainingen op vrijdag", zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto bij Sky Italia.

"Een waardige racekalender is van groot belang, niet alleen voor de sport en voor de show, maar ook voor de teams en de organisatoren. We hebben de FIA dan ook de volledige vrijheid gegeven om een schema samen te stellen waarmee we zo snel mogelijk weer kunnen gaan racen."