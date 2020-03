Emma Plasschaert mist haar Australische vriend en leert Japans: "Veel onzekerheid"

Zo vernam Plasschaert vandaag dat Australië de stranden heeft gesloten. "Normaal was mijn vriend hier geweest en waren we nu allebei aan het zeilen in Palma de Mallorca.Dat was alvast een beter scenario geweest dan nu: apart en elk in ons eigen huis."

"Doortrekken tot de Spelen in 2021 kan niet. Je moet rust hebben"

"Het uitstel was balen. Ook de plannen voor 2021 die je gemaakt hebt voor na de Spelen vallen in het water. Maar het is niet anders en de beslissing is goed te begrijpen."

Het zeilen beperkt zich voor de 26-jarige Plasschaert voorlopig tot trainen in haar kleine appartement. Daarbij breekt ze zich het hoofd om een puzzel te maken van haar trainingsschema, waarvan nog niet alle stukjes bekend zijn.

"Het moeilijkste voor veel sporters is dat je niet weet wat de volgende competitie is en hoe je daarnaartoe kan pieken. Van nu doortrekken tot de Spelen is gewoon te lang. Omdat we ondertussen ook al 7 maanden bezig zijn. Die periode van 1 jaar wordt een periode van 2 jaar. Je moet ergens nog die rust hebben."

"Dat uitdenken op basis van een schema waar je geen idee van hebt, zorgt voor heel veel onzekerheid. Normaal is onze rustperiode in september of oktober, niet in april."

"Maar als we nu vrijaf nemen, dan verveel je je dood. Er is niets te doen. En ik ben niet iemand die goed niks kan doen. Ik hoop niet dat ik in een situatie van werkloosheid beland. In mijn ogen is het belangrijk in de mate van het mogelijke voort te trainen. Hopelijk kan de competitie in het begin van de zomer weer opgepikt worden. " (lees voort onder foto)