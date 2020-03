Deinze naar 1B, voorzitter Van de Weghe: "Nu aan stadion voor 8.000 mensen beginnen"

Door de coronacrisis geldt het klassement van 12 maart als eindnotering. In 1e amateur wil dat zeggen dat Deinze kampioen is. De club telde na 24 wedstrijden liefst 20 punten meer dan eerste achtervolger Thes Sport.

"We proberen al een jaar of 2/3 te promoveren. We hebben 15 jaar in 2e klasse gespeeld, van 1994 tot 2009. Daarna speelden we in de toenmalige 3e klasse, dan een jaartje 2e klasse en nu al enkele seizoenen in 1e amateur. Nu promoveren we naar 1B", zegt Denijs Van de Weghe.

"Het is de bedoeling om nu langer dan 1 jaartje in 1B te blijven. Wie van de huidige 1B-clubs een licentie zal krijgen of in faling gaat, weet ik niet. Het is dus nog de vraag in wat voor een reeks we uiteindelijk zullen terechtkomen."

"Het is in elk geval een groot verschil met 1e amateur, want we zullen nu tv-geld krijgen en zullen grotere sponsors kunnen aantrekken, aangezien alle matchen live op Proximus tv komen."

"Ik denk dat we volgend seizoen in 1B op de middenmoot zullen mikken. Het dringendste is echter het nieuwe stadion voor 8.000 toeschouwers. Ik probeer daar al 5 jaar een vergunning voor te krijgen. Hopelijk krijg ik die in de zomer, zodat we in het najaar kunnen beginnen te bouwen."