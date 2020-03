Antwerp legt 18-jarige talent Robbe Quirynen tot 2022 vast

Quirynen kwam in het begin van dit seizoen in 5 wedstrijden in actie. De U19-international maakte toen ook even deel uit van een administratieve blunder.

Op de 2e speeldag viel hij op het eind van de match tegen Waasland-Beveren in, toen de 4-1-eindstand al bereikt was. Maar hij stond niet op het wedstrijdblad en was dus niet speelgerechtigd. Het bondsparket en Waasland-Beveren lieten de zaak echter passeren.

Antwerp legde nog 2 youngsters langer vast: Haoran Li (beloften) en Laurent Mendy (dit seizoen uitgeleend aan Dudelange) blijven 1 jaar langer.