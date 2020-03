AA Gent wil nog geen stopzetting JPL: "Maar we zijn geen opportunisten"

"Moeten beseffen dat we in volle crisis zitten"

17 van de 24 profclubs in ons land kropen gisteren in hun pen. In een open brief vroegen ze de Pro League om "hun verantwoordelijkheid op te nemen" en de competitie stop te zetten.

AA Gent leek aanvankelijk een van de ploegen die vroeg om een stopzetting van de Jupiler Pro League, maar dat blijkt niet te kloppen. "Onze voorkeur gaat uit naar het eventueel afwerken van de 30e speeldag", zegt voorzitter Ivan De Witte bij VTM Nieuws.

"Als dat mogelijk is met de gezondheidsmaatregelen natuurlijk. We moeten beseffen dat we in volle coronacrisis zitten. Ons standpunt is dat we goed rekening moeten houden met de maatregelen en het standpunt van de regering. Op basis daarvan kunnen we dan een beslissing nemen. Als de overheid vindt dat we kunnen voetballen, dan moeten we dat doen."

"We willen niet weggezet worden als opportunisten die nu de 2e plaats willen behouden. We willen deelnemen aan elke vorm van beslissing die redelijk is en die gevolg geeft aan de beslissing van de regering. Als het niet lukt om de slotspeeldag af te werken, dan liever een stopzetting. En de clubs de ademruimte geven om het volgende seizoen voor te bereiden."