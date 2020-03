"Leraar" Gilbert in FB Live: "Ik wil nog eens met ambitie het veld in duiken"

Door de coronamaatregelen kan ook Philippe Gilbert niet de baan op om zijn trainingen af te werken. Waar houdt de renner van Lotto-Soudal zich zoal mee bezig in Monaco? En heeft hij nog ambities in het veldrijden? Hij deed het uit de doeken in onze Facebook Live.

"Weinig motivatie"

Dat het ook voor Philippe Gilbert geen gemakkelijke tijden zijn, kon u gisteren al lezen. Zijn fietswinkel in Monaco moet noodgedwongen de deuren sluiten en dat laat zich voelen. Hoe vult Gilbert eigenlijk zijn dagen? "Het is moeilijk om veel te trainen. Ik heb weinig motivatie en redenen om op mijn fiets te springen. Buiten mag ik niet trainen, maar dat is ook niet nodig. Vandaag (gisteren, red) heb ik zo'n 40 minuten op mijn rollen gereden, meer niet." "Niemand weet waar en wanneer de eerste koers zal zijn en hoe de kalender er zal uitzien. Het seizoen gaat wellicht heel lang zijn. Vanaf we opnieuw mogen beginnen, ga ik niet meer rusten. Ik wil starten en het doortrekken tot het einde. Dan moet je mentaal en fysiek fris genoeg zijn om te presteren tot het einde." Als de kinderen bij Gilbert zijn, is het iets drukker. "Op dit moment zijn ze bij hun mama, maar als ze hier zijn probeer ik ze te helpen met hun schoolwerk. We skypen ook elke dag met de leraar om ze beter te kunnen helpen."

Gilbert in Lotto-Soudal-uitrusting.

Nog eens crossen zoals in "the good old days"?

Ook Sven Vanthourenhout, bondscoach van de Belgische veldrijders, volgde de Facebook Live met Gilbert aandachtig. Is Gilbert van plan om komende winter wat te crossen als er weinig gekoerst wordt de komende maanden? "Ja, waarom niet", is het antwoord. "Ik heb altijd gezegd dat ik nog eens met ambitie in het veld wil duiken. Maar elk jaar wordt het natuurlijk iets moeilijker. Adrie van der Poel deed het vroeger ook, waarom zou ik het dan niet kunnen? Ik wil vooral niet te snel "ja" zeggen. We zien wel."

Is de sfeer bij Lotto anders dan bij Deceuninck?

"Het is niet te vergelijken. Bij Deceuninck was het heel geweldig, met veel winnaars en sterke karakters. Die drie jaar gaan mij voor altijd bijblijven. Maar je kan het niet vergelijken met andere ploegen. Deceuninck-Quick Step is een echte vriendengroep die altijd wil winnen. Het zijn allemaal renners met veel kwaliteiten die er altijd vol voor gaan."

Gilbert was bij Deceuninck-Quick Step onderdeel van "The Wolfpack".

Is Milaan-Sanremo in het najaar in je voordeel?

"Ik heb in het verleden al veel koersen in het najaar gewonnen, zoals Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije. In mijn nadeel gaat het niet zijn. Ik hoop in de eerste plaats dat de koers gereden wordt. Het is nog vroeg om plannen te maken. Eerst moet ik de kalender kennen. Een resultaat kan je pas rijden als er eerst een goede organisatie is."

Heb je al plannen gemaakt om een rally te rijden?

Gilbert is een grote liefhebber van de rallysport. Heeft hij al plannen gemaakt om zelf eens achter het stuur van een rally-auto te zitten? "Ik zou dat heel graag eens doen. Ik ben al een paar keer met meervoudig Belgisch kampioen Patrick Snijers op pad geweest en dat was een ongelooflijke ervaring." "Rally vind ik het leukste omdat de ondergrond de hele tijd verandert en het heel technisch is. Ik heb ook heel veel respect voor rallyrijders zoals Thierry Neuville."

VIDEO: Facebook live met Philippe Gilbert