"Als de NBA herneemt, zal het in leeg stadion of lege vliegtuighangar zijn"

De NBA ligt sinds 12 maart stil. In de plannen om weer te starten ligt een neutraal terrein op tafel, gaande van Las Vegas, de Bahama's tot een collegecampus in het Midwesten, waar de uitbraak mild is. Een casino of een grote balzaal van een resort zou kunnen omgevormd worden tot een plaats waar tv-evenementen kunnen opgenomen worden, schrijft Windhorst.

In China wil men de spelers samenhouden in een gecentraliseerde, geïsoleerde locatie of een gedeeld hotel. Zo zijn de kansen dat ze in contact komen met een besmet persoon kleiner.

"De emotie spreekt bij LeBron, maar de realiteit is anders"

LeBron James liet vorige week verstaan dat hij tegen het idee is om NBA-matchen voor lege zitjes of zonder publiek te spelen. Windhorst is daarin heel duidelijk: "Als LeBron James nog voor de titel wil spelen dit seizoen, zal hij zijn verwachtingen moeten bijsturen."



"Daarom bestudeert China of het teams kan samenbrengen in een bubbel waar ze beschermd kunnen worden. LeBron is de stem van de rest van de liga. Bij hem spreekt de emotie. Maar de realiteit is dat als de NBA terugkeert, alvast op korte termijn, dat zal gebeuren in lege stadions of in een lege vliegtuighangar waar ze een basketbalveld hebben neergepoot. Dat zullen de spelers zich toch moeten inprenten..."