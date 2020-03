Wind blies Steegmans in gracht in Gent-Wevelgem: "Dacht dat ik tanden kwijt was"

Steegmans: "Rietstengels deden ongelooflijk veel pijn"

5 jaar geleden zorgde de wind voor een legendarische waaiereditie van Gent-Wevelgem. Gert Steegmans denkt liever niet te vaak terug aan die helse koersomstandigheden.

"De wind had zoals zo vaak vrij spel in De Moeren. Ik zat in de eerste waaier toen een rukwind van rechts kwam. Heel onze waaier ging daardoor naar links, waardoor ik in het gras terechtkwam", vertelt Steegmans.

"Boasson Hagen kwam net voor mij ten val en ik had ook prijs. Omdat ik 2 paaltjes wou vermijden, belandde ik in de gracht."

"Eerst dacht ik dat ik mijn tanden kwijt was. De gracht zat vol met riet en er waren rietstengels blijven steken tussen mijn tandvlees en tanden. Dat deed ongelooflijk veel pijn."

"Er was een man die me wou helpen toen ik uit de gracht kroop. Maar ik heb me toen niet al te vriendelijk gedragen tegenover die man. Mijn koers was voorbij door een lullige val en ik was gefrustreerd omdat we in zulke omstandigheden moesten koersen. Aan die hulpvaardige man wil ik bij deze mijn excuses aanbieden."