Sven Kramer blijft schaatsen tot en met Winterspelen 2022: "Graag afsluiten met goud"

Sven Kramer, die al op 4 Spelen van de partij was, hield zijn toekomst de afgelopen tijd altijd open. De 33-jarige schaatser wilde het jaar per jaar bekijken.

Vandaag verlengde Kramer zijn contract bij schaatsteam Jumbo-Visma tot en met 2022. "We zitten nog 2 jaar van de Olympische Winterspelen van Peking, dus er is nog van alles mogelijk", zegt Kramer. "Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten."

De 10-voudige Europees en 9-voudige wereldkampioen allround heeft 3 olympische titels op de 5 kilometer in bezit. Op de uitpuilende erelijst van Kramer ontbreekt alleen nog olympisch goud op de 10 kilometer.

In 2010 in Vancouver ging het mis toen hij de verkeerde baan nam, 4 jaar later werd Kramer in Sotsji geklopt door zijn landgenoot Jorrit Bergsma. In 2018 in Zuid-Korea stortte de Fries helemaal in en greep hij op de langste afstand naast de medailles. Hij zei toen dat dit "normaal gesproken" zijn laatste Spelen waren.

Kramer krijgt in de nadagen van zijn carrière steeds vaker te maken met fysieke problemen, vooral aan zijn rug. Toch wist de grootmeester afgelopen seizoen zowel op het EK als WK afstanden zilver te pakken op de 5000 meter. Ook schaatste Kramer bij het WK met Marcel Bosker en Douwe de Vries in een wereldrecord naar het goud op de ploegachtervolging.