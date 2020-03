Speciaal shirt van PSG levert hulpverleners in Parijs 262.500 euro op

Ook in de sportwereld worden alsmaar meer acties op poten gezet in de coronacrisis.



In Duitsland maakten Bayern , Dortmund, Leipzig en Leverkusen 20 miljoen euro vrij voor ploegen die door de coronacrisis in de problemen kunnen komen.

Sterrenclub PSG heeft dan weer een mooi bedrag verzameld dat naar de ziekenhuizen in Parijs gaat. De ploeg van Rode Duivel Thomas Meunier ontwierp 1.500 shirts met daarop de woorden "Tous unis".

Op de webshop waren de shirts (175 euro per stuk) in minder dan 12 uur uitverkocht. Goed voor een totaal van 262.500 euro.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi heeft aangekondigd dat er nog initiatieven aan de gang zijn. De komende dagen zal daar meer over bekend gemaakt worden.