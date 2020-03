Premier herhaalt: "Blijf in beweging, maar keer zo snel mogelijk terug"

"Blijf niet urenlang in parken zitten"

De kans bestond dat tijdens de Nationale Veiligheidsraad een straal werd vastgelegd waarbinnen we nog zouden mogen fietsen. "Straks mogen we enkel nog rond de kerktoren fietsen", vreesden de wielrenners. Maar hoeveel kilometer je exact mag joggen, wandelen of fietsen, dat heeft de minister niet gezegd.

Ze herhaalde wel dat het belangrijk is om te blijven bewegen, maar ook dat je daarna zo snel mogelijk terug huiswaarts moeten keren. "De bedoeling is om in beweging te blijven en dus niet urenlang gaan zitten in de parken", liet Wilmès optekenen. "Naar zee gaan of naar de Ardennen mag niet."

Het is ook niet de bedoeling dat je je verplaatst met de auto om te gaan sporten of bewegen. "Daar staan boetes op", waarschuwt de premier. Met andere woorden: je wandel-, fiets- of looptocht begint thuis.