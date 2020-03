Philippe Gilbert: "Binnen 5 dagen staat rekening fietsenwinkel op 0 en moet ik bijpassen"

"Op dit moment komt er niks binnen in winkel"

"Het afgelasten van grote wedstrijden, maar vooral van de Tour de France is een ramp voor de sponsors", weet hij. "Wereldwijd is er maar één koers belangrijk voor hen en dat is de Tour."

In onze jongste aflevering van Facebook Live laat Philippe Gilbert zijn licht schijnen over de financiële problemen die de coronacrisis met zich meebrengt.

Het Franse systeem verschilt van het Belgische, ook op het gebied van economische werkloosheid. "In het Franse systeem is het inkomen gegarandeerd, de werkgever betaalt iets minder sociale bijdrage en de staat past bij. Maar ik heb maar twee mensen in dienst dus dat valt mee", vertelt Philippe Gilbert, die in Monaco woont.

President Macron zei onlangs in een toespraak dat er geen enkel bedrijf in Frankrijk failliet zou gaan, maar daar is Gilbert niet zo zeker van: "Ja, ze kunnen een papier laten invullen, maar ik wil nog zien wanneer het geld zal komen. Dat kan 6 maanden duren."

"Tegen dan ben je zeker failliet. Mensen blijven eten en drinken elke dag, ze moeten hun huis verwarmen. Ze hebben het geld nu nodig voor de gewone kosten van het leven."

"Ik denk dat in deze periode ierdereen gaat verliezen. Onze generatie heeft dit nog nooit meegemaakt. In 2008 was er al een crisis, maar dit gaat veel erger zijn. Er wachten ons nog moeilijke momenten."