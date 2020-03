Oliver Naesen finisht als eerste in E3 Harelbeke: "Winnen is winnen"

"Slechts 2 deelnemers, maar toch"

Gisteren stond de wielerklassieker E3 Harelbeke op het programma, maar om de gekende reden is ook die wedstrijd niet doorgegaan. Oliver Naesen liet het niet aan zijn hart komen en reed de koers toch.

Net als vorige week tijdens zijn rondje Oost-Vlaanderen trok de 29-jarige renner met zijn maat en ultrarijder Maxim Pirard op pad. De twee hielden - zoals het hoort - afstand en legden samen een groot deel van het parcours af: 160 à 180 km met een snelheid tussen de 30 en de 34 km/u.

Naesen rijdt altijd top 10 in Harelbeke: in 2017 werd hij 3e, in 2018 4e en vorig jaar 8e. "De E3 heeft me al veel gegeven," zegt hij. "Normaal is het koers op leven en dood en met veel vuur. Nu fietste ik jammer genoeg als wielertoerist."

Na een kleine 6 uur en 2 lekke banden keert Naesen naar huis als morele winnaar van de E3 in 2020. "Er stonden maar 2 deelnemers aan de start, maar toch: winnen is winnen", lacht hij.

Voor de Tiegemberg paste Naesen wel. Uit angst om weer gelost te worden? Het overkwam hem vorig jaar, tot groot jolijt van zijn collega's.