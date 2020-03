Louis Croenen schrapt alle zwemtrainingen: "Wil geen risico meer nemen"

Het uitstel van de Olympische Spelen is bij veel sporters hard aangekomen, ook vlinderslagspecialist Louis Croenen moest even slikken. De trainingen in het Antwerpse Wezenbergzwembad werden voorlopig stilgelegd en dus onderhoudt hij zijn conditie nu thuis. “Ik bijt sowieso nog een jaar door”, aldus de 26-jarige zwemmer.

Louis Croenen keek al reikhalzend uit naar zijn 3e olympische deelname. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in Londen, vier jaar geleden was hij in Rio goed voor een achtste plaats. “Ik zat uitstekend op schema om in Tokio die prestatie te overtreffen”, vertelt Croenen. “De voorbije weken vielen op technisch vlak alle puzzelstukjes in elkaar. Ik train nu al anderhalf jaar onder Ronald Gaastra en de vooruitgang was voelbaar. Jammer dat we dit nu niet meteen zullen kunnen tonen op een toernooi, maar de algemene gezondheid gaat uiteraard voor.”

"Intensieve zwemtrainingen verlagen onze weerstand"

Croenen relativeert het belang van de sport en zal komende weken voorlopig niet meer in het zwembad te vinden zijn. “Dinsdagavond hebben we na het nieuws over de Spelen beslist om het risico niet meer te lopen. Intensieve zwemtrainingen verlagen onze weerstand." "Momenteel hebben we niet meteen zicht op een wedstrijd. Dan kunnen we maar beter thuis de nodige oefeningen afwerken om fit te blijven en onze conditie onderhouden door te fietsen of te lopen.” Het EK zwemmen in Boedapest werd vorige week van mei naar eind augustus verschoven, maar Croenen twijfelt of het op de kalender blijft staan. “Bijna alle zwemmers zitten in hetzelfde schuitje, fatsoenlijk trainen is voorlopig erg lastig. Kijk maar naar de Nederlanders, zij hebben al twee weken geen zwembad meer gezien.”

“Het is mentaal zoeken hoe we er het best mee omgaan”