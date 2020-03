Heb je K3-fans in huis die niet zo tuk zijn op sporten? Laat ze het voorbeeld van Klaasje volgen. De Nederlandse zangeres van de meidengroep blijft sporten. Zo fitnest ze thuis in de living en om te fietsen trekt ze de Belgische driekleur aan. Nog geen inspiratie? Oefen een paar K3-dansjes uit de oude doos in. Opgepast: de liedjes blijven wel een hele dag in je hoofd zitten.